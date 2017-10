BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt gegen Wohnungseinbrecher Haftbefehl mit Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten

Aachen (ots) - Die Bundespolizei hat am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof in Aachen einen 24-Jährigen festgenommen. Er wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl gesucht. Der 24-Jährige war nach einem Urteil des Amtsgerichts Aachen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten verurteilt worden. Die in 2016 verhängte Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgeschrieben. Da der Betreffende gegen die Bewährungsauflagen des Amtsgerichts verstoßen hatte, wurde die Bewährung widerrufen. Der Mann wurde bei einer Identitätsfeststellung in einer Drogeriefiliale zur Durchsetzung eines Hausverbotes überprüft, als die Fahndungsausschreibung festgestellt wurde. Der Betreffende wurde nach seiner Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

