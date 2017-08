BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze; mit europäischem Haftbefehl gesuchter Niederländer festgenommen

Kleve - Weeze (ots) - Die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze hat am Dienstagabend, 8. August 2017 um 19.30 Uhr, im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Fes / Marokko einen europäischen Haftbefehl vollstreckt. Die Personalienüberprüfung eines 21-Jährigen Niederländers aus Rotterdam in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die niederländischen Behörden den Reisenden mit einem Auslieferungshaftbefehl wegen Rauschgiftkriminalität suchten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der Gesuchte am heutigen Morgen nach Absprache mit der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell