BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze; 26-jähriger Düsseldorfer wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht

Kleve - Weeze (ots) - Am Dienstagmorgen, 8. August 2017 um 7.40 Uhr, hat die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 26-jährigen Düsseldorfer verhaftet. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Zadar / Kroatien ergab die Personalienüberprüfung, dass die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf den Reisenden gleich mit zwei Haftbefehlen suchte. Zum einen muss der Gesuchte eine Freiheitsstrafe in Höhe von sechs Monaten wegen Betruges verbüßen. Weiterhin wurde er aus Anlass des Nichterscheinens zu einem Gerichtstermin richterlich gesucht. Darüber hinaus lag eine Aufenthaltsermittlung wegen besonders schwerem Diebstahl gegen ihn vor. Der Mann wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Haftrichter beim Amtsgericht in Geldern vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell