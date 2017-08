BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zwei entwichene Strafgefangene in Gewahrsam

Köln (ots) - Am Sonntagabend konnte die Kölner Bundespolizei im Hauptbahnhof zwei Strafgefangene in Gewahrsam nehmen, die nach ihrem Hafturlaub nicht ins Gefängnis zurückkehrten.

Gegen 17:00 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 30-jährigen Polen. Dabei stellte sich heraus, dass er bereits seit einem Tag "überfällig" war und in der Justizvollzugsanstalt Remscheid sein musste. Dort hatte der Gesuchte seine Freiheitsstrafe wegen Diebstahls zu begleichen. Kurz vor Mitternacht wurde bei der Kontrolle eines 65-jährigen Deutschen im Kölner Hauptbahnhof ebenfalls festgestellt, dass er seinen Hafturlaub ohne Erlaubnis verlängerte. Dieser Strafgefangene muss seine Freiheitsstrafe wegen Leistungserschleichung absitzen. Beide Männer wurden durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen, damit sie in die Justizvollzugsanstalt Remscheid zurückgebracht werden konnten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell