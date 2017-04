BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt größere Mengen an Betäubungsmitteln und nimmt drei Drogenschmuggler vorläufig fest

Aachen, Herzogenrath (ots) - Auf der Kirchratherstraße in Herzogenrath haben Bundespolizeibeamte am Mittwochabend drei Drogenschmuggler vorläufig festgenommen. Sie hatten aus den Niederlanden 380 Gramm an Marihuana und Haschisch sowie eine kleinere Menge Amphetamin nach Deutschland geschmuggelt. Die aufgefundenen und beschlagnahmten Betäubungsmittel haben einen Schwarzmarktwert von über 1000,- Euro. Da sich die Personen bei ihrer polizeilichen Vernehmung zum Tatbestand nicht äußern wollten, wurden sie wegen der gemeinschaftlichen Einfuhr und des Besitzes von Betäubungsmitteln in einer nicht geringen Menge beanzeigt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Zollfahndung übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell