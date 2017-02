BPOL NRW: Ein- und Ausreise - Je ein Fahndungstreffer - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Dortmunder Flughafen - 2.000,- Euro Geldstrafe

Dortmund - Bremen - Wildeshausen - Aschaffenburg (ots) - Die eine kam aus Bukarest, der andere wollte dorthin. Gegen beide Rumänen bestanden Haftbefehle.

Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten gestern Morgen (02. Februar) 2.000,- Euro am Dortmunder Flughafen "einnehmen". Gegen 08:00 Uhr kontrollierten sie eine 28-jährige Rumänin, die mit einem Flug aus Bukarest einreisen wollte. Dabei stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Wegen Diebstahl wurde sie vom Amtsgericht Aschaffenburg, bereits im September 2014, zu einer Geldstrafe von 670,- Euro verurteilt. Offensichtlich konnte sich die 28-Jährige bislang erfolgreich der deutschen Justiz entziehen. Nachdem sie den geforderten Betrag zahlte und sich so 30 Tage in einer JVA ersparte, durfte sie einreisen.

Dem gleichen Flug, nur zurück nach Bukarest, wollte ein 28-jähriger Rumäne nutzen. Auch er wurde durch Bundespolizisten überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass auch gegen den in Bremen wohnenden Mann ein Haftbefehl vorlag. Das Amtsgericht in Passau hatte ihn 2015, wegen Betrugs, zu einer Geldstrafe von 1.400,- Euro verurteilt. Weil der Arbeitgeber des Rumänen die Geldstrafe bei einer Polizeiwache in Wildeshausen einzahlte, ersparte er seinem Mitarbeiter einen 35 tägigen Aufenthalt in einer JVA. Auch er durfte anschließend nach Bukarest ausreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell