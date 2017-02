BPOL NRW: Nach "Showkampf" Platzverweis ohne Wirkung; erneuter erheblicher Widerstand gegen Bundespolizisten

Köln (ots) - Aggressiv, beleidigend und uneinsichtig erlebte die Kölner Bundespolizei vergangene Nacht einen jungen Mann im Kölner Hauptbahnhof. Auch in diesem Fall kam es zu einem erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

In der zurückliegenden Nacht vollzogen zwei junge Männer in der Vorhalle des Kölner Hauptbahnhofes einen "Showkampf". Beiden wurde ein Platzverweis erteilt, jedoch zeigte sich der 21 Jährige mehr als uneinsichtig und spukte zunächst vor dem Verlassen des Bahnhofes den Beamten vor die Füße. Nach einer Minute kam der Streitlustige den Polizisten erneut entgegen und äußerte: "Euer Platzverweis ist mir egal, ich mach, was ich will, Ihr Pisser" und spukte erneut auf den Boden. Da die Ansprache keinerlei Wirkung bei dem Aggressor zeigte, wurde er nach einer Belehrung am Arm gefasst und sollte zur Dienststelle verbracht werden. In diesem Moment riss er sich von den Polizisten los und versuchte zu fliehen. Ein Polizist musste ihn zu Boden bringen, weil er sich unentwegt gegen die Maßnahmen wehrte. Währenddessen entriss er einem Beamten das Pfefferspray und biss ihm in die Hand. Weitere Polizisten waren nötig, um den Tatverdächtigen in die Diensträume zu bringen. Auf dem Weg zur Dienststelle verletzte sich durch diese Widerstandshandlung ein Bundespolizist am Knie und an der Schulter. Der Aggressor beleidigte alle Polizisten und drohte sie umzubringen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten bleib er in polizeilichem Gewahrsam.

Die Bundespolizei erstattete Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung gegen den Kölner.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell