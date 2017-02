BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle und stellt total gefälschte Ausweispapiere sicher

Aachen (ots) - Beamte der Bundespolizei trafen einen 34-Jährigen im Bereich des Aachener Hauptbahnhofes an, der sich mit einer Duldung auswies. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten eine Ausschreibung zur Festnahme Ausweisung/Abschiebung fest. Auf der Wache wurde der Betreffende durchsucht, hier förderten die Beamten eine total gefälschte bulgarische Identitätskarte sowie eine Versicherungskarte hervor. Die Dokumente waren auf andere Personalien ausgestellt. Die falsche Identität hatte der 34-Jährige genutzt, um Arztleistungen zu erlangen und einer Arbeit nachgehen zu können. Für diese Identitätspapiere hatte er vorher hohe Geldbeträge an einen Betrüger gezahlt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen des Urkundendeliktes und des Betruges erstattet.

Bei der Überprüfung eines Linienbusses aus Belgien konnte ein Strafbefehl wegen Erschleichen von Leistungen gegen einen 22-Jährigen vollstreckt werden. Durch Zahlung einer Geldstrafe konnte der 22-Jährige eine 31- tägige Haftstrafe abwenden.

In einem weiteren Fall konnte ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wuppertal über eine 60-tägige Freiheitsstrafe gegen eine weitere Person vollstreckt werden. Sie konnte eine Geldstrafe in Höhe von 900,- Euro nicht begleichen, deswegen wurde sie in eine naheliegende Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zudem wurden im Bereich der Bundespolizei Aachen alleine am Donnerstag den 02.02.17 insgesamt 12 unerlaubte Einreisen registriert.

