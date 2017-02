BPOL NRW: Massiver Widerstand und Bedrohung gegen Bundespolizisten

Köln (ots) - Das Spucken auf den Fußboden des Kölner Hauptbahnhofes war der Auslöser eines massiven Widerstandes eines Reisenden gegen mehrere Bundespolizisten. Die Beamten mussten ebenfalls Beleidigungen sowie Schläge und Tritte gegen sich "einstecken". Der 23 jährige Mann wurde festgenommen.

Mittwochnachmittag beobachtete eine Streife der Bundespolizei einen Reisenden in der A-Passage des Kölner Hauptbahnhofes, wie er auf den Boden spuckte. Als die Beamten ihn darauf ansprachen, erwiderte er nur: "Was willst Du? Hast Du Beweise dafür?" Bei der nachfolgenden Überprüfung seiner Personalien sollte der junge Mann lediglich aus Gründen der Eigensicherung seine Trinkflasche aus der Hand nehmen. Dieser Anweisung folgte er jedoch nicht, sondern versuchte einen Polizisten mit dem Inhalt zu übergießen. Nunmehr sollte der Mann die Beamten zur Bundespolizeiwache begleiten. Auch in dieser Situation war er anderer Meinung und versuchte sich unentwegt dagegen zu wehren. Als die Beamten ihn zwangsweise mitnahmen, ließ er sich mehrmals zu Boden fallen und beschimpfte die Bundespolizisten als "Hurensöhne" und drohte mit den Worten: "Ich knall Euch alle ab!"

Gezielt spuckte er auch noch einem Beamten ins Gesicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Auch in der Dienststelle ließ sich der Beschuldigte nicht beruhigen und blieb zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichem Gewahrsam. Die Bundespolizei erstattete Anzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell