BPOL NRW: 10-jährige Ausreißer durch Bundespolizei und Domstreife aufgegriffen

Köln (ots) - Ein schönes Beispiel für eine gute Ordnungspartnerschaft ereignete sich am Mittwochnachmittag: Eine Streife der Bundespolizei sah zwei Kinder augenscheinlich ohne Begleitung von Erwachsenen auf dem Bahnhofsvorplatz. Ein Junge ergriff beim Anblick der Polizisten umgehend die Flucht. Vermutlich war es sein schlechtes Gewissen, da beide aus einem Düsseldorfer Kinderheim abgehauen waren. Die Bundespolizisten nahmen zunächst einen der Ausreißer in Gewahrsam. Der flüchtige Junge konnte durch eine Domstreife der Stadt Köln aufgriffen werden.

Die Bundespolizisten wollten die beiden Kinder kontrollieren, aber dazu kam es nicht, denn einer der Jungen entschied sich in Richtung Innenstadt zu flüchten. Als der Andere polizeilich überprüft wurde, stellte sich heraus, dass der 10 Jährige und sein Begleiter aus einem Kinderheim in Düsseldorf weggelaufen waren. Die Polizisten nahmen den Ausreißer in Gewahrsam und verbrachten ihn zur Dienststelle. Parallel dazu wurden Stadt und Polizei Köln über den flüchtigen Ausreißer informiert. Kurze Zeit später konnte der andere 10 Jährige durch eine Domstreife der Stadt Köln aufgegriffen und an die Bundespolizei übergeben werden. Beide Jungen wurden noch am Nachmittag durch Mitarbeiter des Kinderheims wohlbehalten bei der Kölner Bundespolizei abgeholt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell