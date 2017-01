BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle des Amtsgerichts Berlin

Aachen (ots) - Durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Aachen wurde am Montag in den frühen Morgenstunden ein Fernreisebus nach erfolgter Einreise aus Belgien auf dem Rastplatz Königsberg kontrolliert. Auf dem Bus wurde ein 27-Jähriger angetroffen, gegen den gleich 2 Haftbefehle bestanden. Vom Amtsgericht Berlin Tiergarten lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Fahrens ohne Führerschein für einen Vorgang aus dem Jahre 2013 vor. Ein weiterer Haftbefehl zur Strafvollstreckung einer 100-tägigen Haft- bzw. Geldstrafe von über 1500,- Euro bestand gegen die gleiche Person, wegen eines gleich gelagerten Deliktes. Bis zur Zuweisung seines Haftplatzes wurde er in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Während des vergangenen Wochenendes wurden im Bereich der Bundespolizei Aachen 13 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz zur Anzeige gebracht. Auch konnten insgesamt 15 Ausschreibungen der Justiz verfolgt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell