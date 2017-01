BPOL NRW: Bundespolizei bringt Schleuser nach umfangreichen Ermittlungen in Haft

Aachen (ots) - Die Bundespolizei hat in der Nähe des ehemaligen Grenzübergangs Aachen-Lichtenbusch einen 27-jährigen Schleuser festgenommen. Er hatte gegen Entgelt mit seinem Fahrzeug einer Familie verholfen, von Belgien nach Deutschland ohne Ausweispapiere einzureisen. In weiterführenden Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 27-Jährige bereits im letzten Monat schon einmal einer Person verholfen hatte, ohne Ausweispapiere nach Deutschland zu gelangen. Bei der jetzigen Kontrolle legte er einen total gefälschten irakischen Führerschein vor. Wie bereits im Jahr 2016 ist er wiederholt ohne Führerschein im öffentlichen Straßenverkehr gefahren. Nach eingehender Bewertung der vorgelegten Beweise sah die Staatsanwaltschaft Aachen es für gegeben, dem von der Bundespolizei Aachen angeregten Untersuchungshaftantrag Folge zu leisten und beim Amtsgericht Aachen zu beantragen. Der zuständige Richter des Amtsgerichts Aachen ordnete daraufhin Untersuchungshaft gegen den Schleuser an. Er wurde im Anschluss in die zuständige Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Alleine in den letzten beiden Tagen wurden 19 unerlaubte Einreisen im Bereich der Bundespolizeiinspektion Aachen festgestellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell