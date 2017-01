BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt bei 4 Personen Haftbefehl und beschlagnahmt Amphetamin

Aachen (ots) - Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen zwei Männer im Alter von 34 und 35-Jahren, die von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen verschiedener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Betruges mit Haftbefehl gesucht wurden, festgenommen. Sie wurden in der Nähe von Alsdorf in ihrem PKW angehalten und kontrolliert. Der Fahrer konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen. Des Weiteren bestand der Verdacht, dass die Personen Betäubungsmittel mit sich führten. Es wurde über die Landespolizei ein Drogenspürhund angefordert, der im Fahrzeug 40 Gramm Amphetamin aufspürte. Das aufgefundene Amphetamin wurde beschlagnahmt. Die Personen wurden nach ihrer Festnahme zuständigkeitshalber ins Polizeipräsidium Aachen eingeliefert. Gegen den Fahrer bestand ein laufender Haftbefehl, da er gegen Bewährungsauflagen des Amtsgerichts Aachen verstoßen hatte. Er muss jetzt eine 1-jährige Haftstrafe absitzen. Gegen den Beifahrer bestand ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Geilenkirchen wegen Betruges. Da er die zu vollstreckende Geldstrafe von über 1000,- Euro nicht zahlen konnte, muss er jetzt eine Freiheitsstrafe von 57 Tagen verbüßen. Die weiteren Ermittlungen in Sachen Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz werden von der Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Aachen geführt.

Zwei weitere Festnahmen konnte die Bundespolizei an den Grenzen zu den Niederlanden und Belgien verzeichnen. In einem Fernreisebus aus Belgien befand sich ein 20-Jähriger, der von der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen Diebstahls gesucht wurde, er konnte sein Vollstreckungshaftbefehl durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen. Ein 55-Jähriger wurde in Herzogenrath festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Beleidigung. Er wurde nach seiner Festnahme in die zuständige Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

