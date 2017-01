BPOL NRW: Bundespolizei fasst Drogenschmuggler mit größeren Mengen Heroin und Streckmittel

Aachen (ots) - Die Bundespolizei hat am Sonntagabend einen 23-jährigen Drogenschmuggler festgenommen. Er war zuvor über die BAB 44 von Belgien nach Deutschland eingereist. An der Ausfahrt Broichweiden konnten ihn die Beamten nach mehrmaligen Anhalteversuchen stoppen. Bei seiner Durchsuchung konnten 270 Gramm Streckmittel und 120 Gramm Heroin sowie eine Konsumeinheit Kokain aufgefunden werden. Das aufgefundene Betäubungsmittel im Schwarzmarktwert von mehreren tausend Euro wurde beschlagnahmt. Der 23-Jährige wurde nach seiner Festnahme zur Dienststelle verbracht, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Nach seiner Vernehmung wurde er der Zollfahndung übergeben, die ihn in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen einlieferte. Am Montag verhängte der zuständige Haftrichter Untersuchungshaft gegen den 23-Jährigen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell