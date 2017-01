BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; zwei Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Kleve - Gronau (ots) - Gleich zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer konnte die Bundespolizei am vergangenen Sonntag, 22. Januar 2017, festnehmen. Im ersten Fall kontrollierten Beamte einen 39-jährigen Syrer am Rastplatz Millingen auf der Autobahn A 3. Die Personalienüberprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Passau den zuvor aus den Niederlanden eingereisten Mann mit einem Haftbefehl wegen Einschleusen von Ausländern suchte. Zur Verbüßung der 125-tägigen Haftstrafe wurde der Syrer in das Gefängnis in Kleve gebracht, da er die fällige Geldstrafe von 1953,5 Euro nicht bezahlen konnte. Im zweiten Fall suchte die Staatsanwaltschaft in Münster einen 45-jährigen Polen mit Haftbefehl wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ihn kontrollierte die Bundespolizei in der Regionalbahn auf der Strecke Epe-Gronau. Auch er konnte die 26-tägige Ersatzfreiheitsstrafe nicht abwenden, da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 1040 Euro nicht bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Pole in die Justizvollzugsanstalt in Münster eingeliefert.

