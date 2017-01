BPOL NRW - STA: Fahndungserfolg der Bundespolizei; mit Haftbefehl gesuchter Heidelberger konnte Haftstrafe durch Zahlung der Geldstrafe abwenden

Kleve - Emmerich - Heidelberg (ots) - Einen mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt gesuchten 27-jährigen Deutschen aus Heidelberg hat die Bundespolizei am Donnerstagmittag, 19. Januar 2017 um 13.50 Uhr, auf der Autobahn A 3 verhaftet. Er reiste zuvor über den ehemaligen Grenzübergang Elten-Autobahn aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Der Gesuchte konnte die ihm drohende 43-tägige Erzwingungshaft abwenden, indem er die fällige Geldstrafe in Höhe von 1770 Euro bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell