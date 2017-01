BPOL NRW - STA: Bundespolizei fasst Schleuser in Aachen-Lichtenbusch

Aachen (ots) - Die Bundespolizei hat am 19.01.17 zur Mittagszeit eine Schleusung an der Ausfahrt Aachen - Lichtenbusch beendet. Eine Streife beobachtete zuvor ein aus Belgien kommendes Fahrzeug mit 3 Insassen. Der 35-jährige Fahrer aus dem Ruhrgebiet hatte zwei weiblichen Personen im Alter von 23 und 26 Jahren verholfen, ohne die benötigten Ausweispapiere nach Deutschland zu gelangen. Die beiden Mitfahrerinnen befanden sich bereits in einem laufenden Asylverfahren in Deutschland. Sie wurden nach ihrer Beanzeigung in den Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde in Essen verwiesen. Die weiteren Ermittlungen gegen den Schleuser laufen zurzeit noch.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell