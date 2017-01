BPOL NRW - STA: Zeugenaufruf - Die Bundespolizei bittet um Mithilfe nach gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr in Dinslaken

ein Dokument zum Download

Kleve - Dinslaken (ots) - Am Donnerstag, 12. Januar 2017 um 2.04 Uhr stahlen bisher unbekannte Täter einen 500 Kilogramm schweren Geldautomaten aus der Bahnhofshalle in Dinslaken. Sie verluden diesen vermutlich auf eine mitgeführte Schwerlastkarre, transportierten ihn zum Aufzug und brachten ihn anschließend bis zum Ende des Bahnsteig 1, Fahrtrichtung Emmerich. Anschließend kippten die Täter den Automaten auf das Gleis 1. Ein durchfahrender Güterzug kollidierte um 2.36 Uhr mit dem Geldautomaten. Der Güterzug entgleiste. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundespolizeiinspektion Kleve sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder ungewöhnliche Beobachtungen rund um den Bahnhof Dinslaken in der Zeit von 00.00 Uhr bis 03.00 Uhr machten. Insbesondere sucht die Bundespolizei nach Personen, die am 12. Januar 2017 um 2.18 Uhr den verspäteten Personenzug von Duisburg nach Emmerich nutzten und in Dinslaken ausgestiegen sind.

Unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei: 0 800 6 888 00 und Bundespolizeiinspektion Kleve: 02821-7451-0 nimmt die Bundespolizei und jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. (24-Stunden erreichbar)

