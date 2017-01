BPOL NRW - STA: Unbekannte beschmieren Zug in Köln-Nippes; Bundespolizei ermittelt

Farbschmierereien an einer S Bahn Bild-Infos Download

Köln (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag besprühten Unbekannte eine S-Bahn auf einer Fläche von ca. 50 qm. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG informierten vergangene Nacht die Bundespolizei darüber, dass sich mehrere Personen in der Abstellanlage in Köln-Nippes aufhalten würden, die augenscheinlich Graffitisprayer wären. Eine Streife der Bundespolizei fahndete nach den Personen, was jedoch ohne Erfolg verlief. In der Abstellanlage wurde festgestellt, dass mehrere Wageneinheiten eines Zuges auf einer Fläche von ca. 50 qm besprüht wurden. Die Schadenshöhe beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf ca. 1000 Euro.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell