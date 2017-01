BPOLD STA: 2,3 Promille - Hartnäckiger Gewalttäter - Bundespolizei im Einsatz am Dortmunder Hauptbahnhof

Dortmund (ots) - Mit einem erheblich alkoholisierten und hartnäckigen 28-Jährigen bekamen es Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern Abend (18. Januar) am Dortmunder Hauptbahnhof zu tun. Der Dortmunder hatte in einem Schnellrestaurant Mitarbeiter bespuckt und angegriffen. Später ließ er seine Aggressionen an Bundespolizisten aus. Zur Ausnüchterung wurde er in Gewahrsam genommen.

Gegen 22:00 Uhr wurden Bundespolizisten zu dem Schnellrestaurant gerufen. Dort sollte ein erheblich betrunkener "Gast" das Ladenlokal verlassen. Offensichtlich unzufrieden mit der Anordnung der Restaurantmitarbeiter bespuckte er erst einen 39-Jährigen und stieß anschließend die 23-jährige Filialleiterin zur Seite, welche dadurch leicht verletzt wurde. Zum Abschluss beleidigte er seine Opfer.

Bundespolizisten nahmen ihn daraufhin mit zur Wache. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,3 Promille. Mit einem Platzverweis verließ er die Bundespolizei später. Weil er sich sofort wieder zum Restaurant begab sollte er erneut mit zur Wache. Gegen die Mitnahme wehrte sich der polnische Staatsangehörige mit Schlägen und Tritten, wodurch ein Bundespolizist leicht verletzt wurde.

Sein Verhalten brachte ihm einen Platz in der Ausnüchterungszelle ein. Gegen den bereits polizeibekannten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Widerstands eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell