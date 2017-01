BPOLD STA: Auf falsche Identität gesetzt, Bundespolizei stoppt Reise

Düsseldorf/Hamm(Westfalen) (ots) - Beamte der Bundespolizei stellen am Flughafen in Düsseldorf einen 42-jährigen Mann aus Hamm/Westf. mit falscher Identität.

Der 42-Jährige wollte via Düsseldorf in die Türkei ausreisen, als er bei der Ausreisekontrolle am Flughafen in Düsseldorf von Bundespolizisten gestoppt wurde. Der Mann aus Hamm wirkte mehr als überrascht, als ihm die Beamten mitteilten, dass er wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit Haftbefehl gesucht werde. Beim Abgleich des Reisenden mit dem Lichtbild im Ausweis kamen den Bundespolizisten jedoch Zweifel an der Personengleichheit. Eine weitergehende Überprüfung des türkischen Staatsangehörigen ergab, dass es sich bei dem eigentlichen Ausweisinhaber um den Bruder des 42-Jährigen handelte und dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Mit dem Vorwurf des Ausweismissbrauchs konfrontiert entgegnete er, dass er in die Türkei reisen wollte und nicht im Besitz eines gültigen Reisepasses war.

Als die Bundespolizisten anschließend das mitgeführte Gepäck des Mannes durchsuchten, der nächste Fund. Eingewickelt in Socken entdeckten sie 20g Amphetamine, 15 Ecstasy-Tabletten und ca. 5g Marihuana.

Der 42-Jährige wurde wegen Ausweismissbrauchs und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Seine Reise in die Türkei durfte er nicht antreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell