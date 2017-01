BPOLD STA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Bundespolizeiinspektion Dortmund-Smartphone unterschlagen-Diebstahlssoftware lokalisierte Standort und fotografierte Tatverdächtigen

Dortmund - Aachen (ots) - Das eine Anti-Diebstahl-Software trotz aller datenschutzrechtlicher Bedenken sinnvoll seien kann, zeigt der Fall eines abhandengekommenen Smartphones, welches Einsatzkräfte der Bundespolizei in Dortmund sicherstellen konnten.

Ein 29-jähriger Aachener hatte das hochwertige Gerät am 05. Dezember 2016 beim Verlassen eines ICE im Duisburger Hauptbahnhof vergessen. Sofort hatte er sein Smartphone von einem Münztelefon angerufen und die Person am anderen Ende gebeten, sein Eigentum an einen Bahnmitarbeiter zu übergeben.

Dieser Bitte kam der Finder jedoch nicht nach. Über die von ihm installierte Anti-Diebstahls-Software erhielt er erstmals am 12. Dezember den Hinweis, dass sich das Gerät in Dortmund eingeloggt hatte. Zudem fotografierte die Software den Nutzer des Geräts und übermittelte das Bild an den Aachener.

Auf Grund der Erkenntnisse zum Standort des Smartphones sowie des Lichtbilds des mutmaßlichen Tatverdächtigen, beantragte die zuständige Dortmunder Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht.

Daraufhin konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei das Gerät in einer Dortmunder Wohnung sicherstellen. Gegen den Mieter, einem 41-jährigen Dortmunder, richten sich nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung.

