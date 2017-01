BPOLD STA: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 28-jähriger Mann mit 4,5 Kilogramm Marihuana im Wert von 43000 Euro auf der A 61 festgenommen

1 weiterer Medieninhalt

Kleve - Kempen - Nettetal - Keltern (ots) - Einen 28-jährigen Deutschen aus Keltern (Baden-Württemberg) hat die Bundespolizei am Sonntagnachmittag, 15. Januar 2017 um 16.00 Uhr, auf der Autobahn A 61 festgenommen. Im Rahmen der Kontrolle wirkte der Reisende auf die Beamten bereits aufgeregt und sichtlich nervös. Aus dem Fahrzeuginnenraum drang ein extrem fremdlicher Geruch. Auf Nachfragen gab der Mann an, seinen zuvor in den Niederlanden gekauften Hund zurückgebracht zu haben, da dieser nicht seinen Vorstellungen entsprach. Eine Örtlichkeit in den Niederlanden konnte er jedoch nicht benennen. Bei der anschließenden Nachschau im Kofferraum fanden die Beamten in einem Reisekoffer insgesamt 16 Plastikbeutel mit 4,5 Kilogramm Marihuana. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der Mann und die Betäubungsmittel dem Zollfahndungsamt Essen, Zweigstelle Kleve übergeben. Der zuständige Richter ordnete die Untersuchungshaft an. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt 43.000 Euro.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell