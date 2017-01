BPOLD STA: Fahndungserfolg der Bundespolizei; mit Haftbefehl gesuchter Viersener in der Regionalbahn festgenommen

Kleve - Kempen - Viersen (ots) - Einen mit Haftbefehl gesuchten 28-jährigen Mann aus Viersen hat die Bundespolizei am Montagnachmittag, 16. Januar 2017 um 16.00 Uhr, in der Regionalbahn aus Venlo kommend verhaftet. Die Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung suchte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte zur Verbüßung der 214-tägigen Restfreiheitsstrafe in das Gefängnis in Willich gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell