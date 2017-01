BPOLD STA: Zwei jugendliche Ausreißer durch Bundespolizei aufgegriffen

Köln (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde ein Jugendlicher durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn AG in der Wendeanlage in Köln-Nippes angetroffen. Die zur Hilfe gerufene Bundespolizei stellte fest, dass der 15 Jährige gesucht wurde. Noch in der Nacht konnte die glückliche Mutter ihren Sohn bei der Bundespolizei abholen.

Bei der Kontrolle eines Jugendlichen am Samstagnachmittag stellte sich heraus, dass der 17 Jährige ebenfalls als vermisst gemeldet war. Die Polizei Jena ließ nach dem jungen Mann aus Milda fahnden. Er musste vorübergehend in einer Jugendeinrichtung der Stadt Köln untergebracht werden.

Gegen 03:00 Uhr wurde ein "Gleisläufer" durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG in der Abstellanlage in Köln-Nippes aufgegriffen. Als die Bundespolizei den Jugendlichen polizeilich überprüfte, stellte sich heraus, dass er seit zwei Tagen als vermisst gemeldet war. Der 15 Jährige aus Wesseling wurde in Gewahrsam genommen. In der Wache im Kölner Hauptbahnhof konnte der Ausreißer an seine Mutter übergeben werden. Des Weiteren wurde am Samstagnachmittag noch ein Vermisster im Kölner Hauptbahnhof aufgegriffen. Aus bisher ungeklärten Gründen hielt sich der 17 Jährige in Köln auf. Bei der bundespolizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass er gesucht wurde. Er wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen und an eine Jugendeinrichtung überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell