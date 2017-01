BPOLD STA: Fahndungserfolg der Bundespolizei; mit Haftbefehl gesuchter Rumäne versteckte ein Kilogramm Kokain im Hosenbund

2 weitere Medieninhalte

Foto Bundespolizei Drogen und Socke Bild-Infos Download

Kleve -Gronau (ots) - Am Samstagmittag, 14. Januar 2017, kontrollierte die Bundespolizei einen 56-jährigen Rumänen in der Regionalbahn auf der Fahrt von Enschede nach Münster. Die Überprüfung der Personalien des Mannes in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main ihn mit einem Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz suchte. Demnach hatte der Gesuchte noch eine 709-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten im Hosenbund des Mannes eine Socke mit insgesamt 1085 Gramm Kokain. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die weitere Sachbearbeitung durch das Zollfahndungsamt Essen, Zweigstelle Kleve.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell