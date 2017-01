BPOLD STA: Vermisste Jungen am Hauptbahnhof Münster aufgegriffen -Ingewahrsamnahme durch Bundespolizei

Münster, Lienen/Kreis Steinfurt (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (15.01.2017) gegen 01:20 Uhr wurden zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren von einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Münster angetroffen und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass sich die beiden Jungen unerlaubt aus einer Jugendeinrichtung in Lienen -Kreis Steinfurt- entfernt hatten.

Zuvor erhielt die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Münster von der Polizei in Osnabrück ein Mitfahndungsersuchen, dass zwei Jugendliche aus einer Wohngruppe in Lienen abgängig und vermutlich mit dem Zug aus Lengerich nach Münster unterwegs sind. Die eingesetzte Streife traf die beiden Jungen im Haupttunnel des Hauptbahnhofs an. Als die Jugendlichen die Streife erkannten, versuchten sie zu flüchten. Sie konnten jedoch von den Bundespolizisten auf dem Bahnsteig gestellt werden.

Die Jungen wurden von den Beamten der Bundespolizei zunächst in Gewahrsam genommen. Im Anschluss wurden sie nach Rücksprache mit der Jugendeinrichtung in Lienen ihrer Wohngruppe wieder zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell