BPOLD STA: Taschendiebe durch Bundespolizei gestellt und der Hauptverhandlungshaft zugeführt

Düsseldorf (ots) - Am Samstag (14. Januar 2017), um 16.30 Uhr, konnten zivile Kräfte der Bundespolizei ein Tätertrio bei einem Taschendiebstahl beobachten und festnehmen. Die drei Männer (26, 28, 30) aus Polen wurden in Hauptverhandlungshaft genommen.

Das Trio fiel zivilen Beamten bereits im Vorfeld zur Tat auf. Der Verdacht der Bundespolizisten wurde kurz darauf bestätigt. Die drei Männer begingen gemeinschaftlich einen Taschendiebstahl. Der Älteste der drei Männer verwickelte eine 53-jährige Chinesin in ein Gespräch und bot ihr seine Hilfe bei dem Einstieg, in den eingefahrenen Intercity Express, an. Während die Frau abgelenkt war, öffnete der 28-jährige Taschendieb ihre Handtasche und griff hinein. Die Tat wurde durch den 26-jährigen Täter der Bande abgedeckt. Der Geschädigten entging die Tat nicht, sie riss ihre Handtasche sofort an sich. Die Männer konnten unmittelbar durch die Zivilfahnder der Bundespolizei gestellt und verhaftet werden. Das Tätertrio wurde schließlich in Hauptverhandlungshaft genommen und der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt. Bei Vollendung der Tat wäre ein Schaden von ca. 740 Euro entstanden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell