BPOLD STA: Bundespolizei warnt vor Gefahren an Bahnanlagen! - Alkoholisierter Mann überschreitet unter Lebensgefahr die Gleise

Aachen (ots) - Am Sonntagmorgen wurde die Leitstelle der Bundespolizei von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG in Duisburg über eine Person im Gefahrenbereich der Gleise am Bahnhof in Aachen-West informiert. Dieser hatte sich unter Lebensgefahr in den Gleisbereich begeben. Dabei soll er auch über die Bahnwaggons geklettert sein. Vorsichtshalber wurden die Oberleitungen im Gefahrenbereich abgeschaltet und mehrere Beamte suchten den Gleisbereich nach dem Betroffenen ab. Er wurde in Nähe des Stellwerkes festgestellt und von den Beamten angesprochen. Sie bemerkten direkt, dass er alkoholisiert war. Auf der Dienststelle des Hauptbahnhofes wurde ein Alkoholtest bei dem Mann durchgeführt. Er wies einen Wert von über 1,7 Promille auf. Des Weiteren gab es weitere Hinweise, die die Schilderungen der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG bestätigten. Gegen die Person wurde eine Anzeige wegen des unbefugten Betretens von Bahnanlagen gefertigt.

Die Bundespolizei warnt ausdrücklich vor Gefahren an Bahnanlagen!

- Durch unbefugtes Klettern auf die abgestellten Waggons kann ein Lichtbogen mit über 15.000 Volt auf die betreffende Person einwirken. Der Stromschlag kann schon bei einer Annäherung von unter 1,5 Meter je nach Witterungsverhältnissen ausgelöst werden. Dies endet dann oftmals tödlich.

- Beim unbefugten Betreten der Gleise können Personen durch vorbeifahrende Züge erfasst und mitgeschliffen werden. Des Weiteren reicht oftmals schon die Sogwirkung des vorbeifahrenden Zuges aus, eine Person mit sich zu reißen.

Sollten Sie Feststellungen dieser Art machen, können Sie die Bundespolizei unter der bundesweiten Hotline: 0800 6 888 000 zu jeder Zeit erreichen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell