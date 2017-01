BPOLD STA: "Süßer Zahn"? - 51 Tafeln Schokolade und jede Menge Kinderriegel entwendet - Bundespolizei nimmt zwei Süßigkeitendiebe fest

Dortmund (ots) - Süßigkeitenliebhaber oder nicht? Diese Frage stellten sich Bundespolizisten am Sonntagnachmittag (15. Januar).

Denn am Dortmunder Hauptbahnhof konnten sie in der Filiale einer Drogeriekette zwei 24- und 29-jährige Männer festnehmen. Diese hatten zuvor insgesamt 51 Schokoladentafeln und mehrere Kinderriegel in ihrer Sporttasche verstaut und anschließend versucht mit ihrer Beute aus dem Geschäft zu flüchten.

Die beiden Dortmunder konnten durch den Ladendetektiv gestellt und vor Ort von Bundespolizisten festgenommen werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Süßigkeiten zur Finanzierung ihres Drogenkonsums dienen sollten. Dem 24-Jährigen konnte im Rahmen von späteren Ermittlungen ein weiterer Diebstahl in dem gleichen Geschäft zugeordnet werden. Auch bei dieser Tat hatte der Mann es auf 102 Kinderriegel abgesehen.

Die beiden polizeibekannten Männer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell