BPOLD STA: Mit Falschgeld und Haschisch unterwegs; Bundespolizei nimmt Franzosen fest

Köln (ots) - Nachdem ein 39 Jähriger im Kölner Hauptbahnhof seine Pizza mit einem falschen 50 Euro Schein zahlen wollte, ergriff er die Flucht. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen fest. Dabei wurde weiteres Falschgeld sowie ca. 200 Gramm Haschisch aufgefunden und beschlagnahmt.

Donnerstagnachmittag wollte ein Franzose im Kölner Hauptbahnhof ein Stück Pizza kaufen. Als er jedoch mit einem falschen Fünfziger zahlen wollte und die Kassiererin dies bemerkte, ergriff er die Flucht in die C-Passage. Dort wurde er durch eine Streife der Bundespolizei vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Auf dem Weg zur Wache ließ der Tatverdächtige ein schwarzes Päckchen auf den Boden fallen. Darin konnten ca. 200 Gramm Haschisch vorgefunden und beschlagnahmt werden. Weiterhin entdeckten die Beamten vier gefälschte 50 Euro Scheine, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Der 39 Jährige gab an, dass er die Drogen für den Eigengebrauch gekauft hätte. Er bleib festgenommen und wurde zuständigkeitshalber an die Kölner Kriminalpolizei übergeben.

Die Bundespolizei erstattete Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Inverkehrbringen von Falschgeld.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell