BPOLD STA: Bei Abholung seiner aufgefundenen Geldbörse erlebte Besitzer Überraschung -Bundespolizei eröffnete bestehenden Haftbefehl

Bielefeld, Gütersloh (ots) - Am Mittwochnachmittag (11.01.2017) suchte ein 70-Jähriger aus Gütersloh zum vereinbarten Termin die Bundespolizei am Hauptbahnhof Bielefeld auf, um seine aufgefundene Geldbörse entgegen zu nehmen. Bei der Aushändigung seiner Geldbörse mit Ausweispapieren und rund 1100,00 Euro Bargeld staunte der überraschte Besitzer nicht schlecht, als die Bundespolizisten ihm einen gegen ihn bestehenden Haftbefehl eröffneten.

Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht. Wegen Sachbeschädigung hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 800,00 Euro zu zahlen, ersatzweise 20 Tage Haft zu verbüßen. Nach rechtlicher Belehrung entschied sich der mittlerweile aufgebrachte Mann zur Zahlung des haftbefreienden Geldbetrages. Über entsprechendes Geld verfügte er jetzt ja wieder. Seine Geldbörse war ein paar Tage zuvor in der Nordwestbahn (NWB) von einem Reisenden aufgefunden und bei der Polizei in Bad Salzdetfurth abgegeben worden.

Der 70-Jährige verließ zwar um 800,00 Euro leichter aber als freier Mann die Dienststelle der Bundespolizei.

