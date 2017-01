BPOLD STA: Regionalexpress kollidiert mit umgestürzten Baum -Bundespolizei im Einsatz

Hamm, Oelde, Ahlen, Münster (ots) - Am Mittwochabend (11.01.2017) gegen 18:00 Uhr prallte ein Regionalexpress (RE) im DB-Streckenabschnitt zwischen Oelde und Neubeckum in einen umgestürzten Baum. Dabei wurde der Stromabnehmer der Lok sowie die Seitenscheibe des Steuerwagens beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Dieses teilte die DB-Notfallleitstelle Duisburg der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion in Münster mit.

Aufgrund des starken Sturms war ein am Bahndamm angrenzender Baum in Höhe "Schwarzer Weg" in Oelde umgekippt und ragte mit der Baumkrone in das Streckengleis Oelde-Ahlen. Der RE auf der Fahrt von Minden nach Düsseldorf fuhr daraufhin in die Krone des Baumes. Hierbei kam es zu den genannten Beschädigungen. Aufgrund des Vorfalles wurde das Streckengleis Oelde-Ahlen um 18:00 Uhr gesperrt. Nach Überprüfung des Streckengleises sowie der Oberleitung wurde die Streckensperrung um 19:15 Uhr wieder aufgehoben.

Durch diesen Vorfall kam es zu Verspätungen im Betriebsablauf.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell