BPOLD STA: Reisender im Bonner Hauptbahnhof bestohlen; Bundespolizei nimmt vier Diebe fest

Bonn (ots) - Dienstagnachmittag bemerkte ein Reisender den Diebstahl seiner Geldbörse. Als die Täter flüchteten, bat er die Bundespolizei um Hilfe. Vier Täter konnten nach kurzer Flucht festgenommen werden.

Am Treppenaufgang zum Bahnsteig vier bemerkte der 52-jährige Bonner ein Ziehen an seiner Gesäßtasche. Als er sich umdrehte, sah er vier Männer, die unmittelbar hinter ihm standen. Einer versuchte das heruntergefallene Portemonnaie aufzuheben, jedoch war der Reisende schneller. Nunmehr ergriffen die Diebe die Flucht und das Opfer nahm die Verfolgung auf. Währenddessen sprach er eine Streife der Bundespolizei im Bonner Hauptbahnhof an und bat um Hilfe. Die Polizisten verfolgten die Tatverdächtigen bis in die Innenstadt und nahmen sie fest. Die polizeilich Bekannten aus Bosnien Herzegowina im Alter von 21- 33 Jahren bestritten die Tat und wurden wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. Die Bundespolizei erstattete Anzeige wegen Bandendiebstahls.

In diesem Zusammenhang rät die Bundespolizei aufmerksam zu sein und seine Wertsachen nah am Körper zu tragen. Seien Sie misstrauisch gegenüber Fremden und vermeiden Sie Gedränge. Tipps, wie man sich vor Diebstählen schützen kann, sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de einsehbar.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell