BPOLD STA: Bundespolizei stellt Schreckschusspistole sicher

2 weitere Medieninhalte

Kleve - Gronau (ots) - Am Sonntagabend, 8. Januar 2017 um 21.45 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesstraße 54 in Gronau einen 21-jährigen in Köln wohnenden Italiener. Der Mann reiste zuvor als Beifahrer in einem in Mettmann zugelassenen Fahrzeug aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten unter dem Beifahrersitz eine Schreckschusspistole der "Marke Walther P 22 Q, Kaliber 9mm" und den dazu passenden Waffentransportbehälter. Die erforderliche Berechtigung zum Führen der Waffe konnte der Mann jedoch nicht vorlegen. Der ebenfalls in Köln wohnende 20-jährige Deutsche Fahrer war offensichtlich verwundert und reagierte verärgert über die besondere Fracht seines Beifahrers. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die Männer weiterreisen. Die Waffe wurde durch die Bundespolizei sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell