BPOLD STA: Bundespolizei findet Drogen in einer Getränkedose

Kleve - Gronau (ots) - Am Montagabend, 9. Januar 2017 um 17.45 Uhr, überprüfte die Bundespolizei zwei junge Männer (18 und 19 Jahre) aus Ostbevern im Regionalexpress 64 auf der Fahrt von Enschede nach Münster. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten im Rucksack des 19-jährigen Deutschen eine Getränkedose. Bei einer genaueren Betrachtung erkannten die Beamten, dass in der Getränkedose drei Tütchen mit 4,9 Gramm Marihuana versteckt waren. Beide Männer gaben an, die Drogen in den Niederlanden gekauft zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie weiterreisen.

