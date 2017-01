BPOLD STA: Taubenfütterung führte zu "Tumult" unter Taxifahrern - Bundespolizei im Einsatz am Essener Hauptbahnhof

Ausgebrachtes Vogelfutter Foto: Bundespolizei Bild-Infos Download

Essen (ots) - Zu einem so gar nicht alltäglichen Einsatz kam es heute Morgen (08. Januar) am Essener Hauptbahnhof. Am Taxistand stritten sich lautstark mehrere Taxifahrer. Wie sich herausstellte, lag der Anlass der Streitigkeiten nicht im Zwischenmenschlichen, sondern im Bereich der "Ornithologie".

Gegen 07:20 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf eine verbale und lautstarke Auseinandersetzung im Bereich der Taxivorfahrt an der Südseite des Essener Hauptbahnhofs aufmerksam. Zudem wandte sich ein 66-Jähriger Taxifahrer an die Bundespolizisten.

Grund der tumultartigen Streitigkeit war nach Angaben des 66-Jährigen Tauben. Genaugenommen das Ausbringen von Taubenfutter auf einem Grünstreifen nahe des Taxistand. Wie der Zeuge erklärte, würde ein 56-jähriger Taxifahrerkollege regelmäßig Taubenfutter auf dem in Rede stehenden Grünstreifen verteilen. Dies würde nach Meinung des 66-Jährigen unnötig Tauben anziehen und wäre zudem verboten.

Auf Nachfrage durch die Bundespolizisten erklärte der 56-jährige "Taubenfreund", dass er regelmäßig Taubenfutter verstreuen würde, was dann auch ständig zu Streitigkeiten unter den Taxifahrern führen würde.

Daraufhin wurde er durch die Einsatzkräfte darüber informiert, dass die Stadt Essen mit einer Verordnung das Füttern von Tauben in der Stadt verboten hat, um eine Taubenplage und die damit verbundene Ausbreitung von Krankheiten und Parasiten entgegen zu wirken.

Siehe auch: https://www.essen.de/rathaus/aemter/aktionen/picobello/Essener_Stadttauben.de.html

Gegen den uneinsichtigen Taxifahrer leitet die Bundespolizei ein Busgeldverfahren ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell