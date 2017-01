BPOLD STA: Tiefschlaf führte zu Amphetaminen - "Böses Erwachen" für 31-Jährigen - Bundespolizei stellt Drogen sicher

Essen - Monheim am Rhein (ots) - Ein "böses Erwachen" gab es gestern Abend (05. Januar) für einen 31-jährigen Mann. Er war in einer S-Bahn im Essener Hauptbahnhof eingeschlafen und ließ sich auch nicht durch Bahnmitarbeiter wecken. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Mann aufwecken und stellten später Amphetamine bei ihm sicher.

Gegen 20:00 Uhr wurden Bundespolizisten zu einer S-Bahn im Hauptbahnhof gerufen. In dem Zug schlief ein Mann, den auch Bahnmitarbeiter nicht zum Aufwachen bringen konnten. Einsatzkräfte der Bundespolizei erweckten den "Schläfer", der damit offensichtlich so gar nicht einverstanden war. Vehement weigerte er sich den Zug zu verlassen, so dass die Einsatzkräfte nachhelfen mussten.

Da der 30-Jährige aus Monheim am Rhein auch nicht seinen Ausweis vorzeigen wollte, wurde er zur Wache gebracht. Dort konnte sowohl sein Ausweis als auch Amphetamine in seiner Kleidung gefunden und sichergestellt werden.

Mit der Erkenntnis über die Einleitung eines Strafverfahrens wegen unerlaubten Drogenbesitzes verließ der bereits polizeibekannte Mann später die Bundespolizeiwache.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell