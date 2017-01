BPOLD STA: 3 Festnahmen innerhalb von 3 Stunden

Aachen - Köln (ots) - Die Bundespolizei hat in guter Zusammenarbeit mit dem Zoll 3 Personen innerhalb von 3 Stunden festnehmen können. Auf der Regionalbahn 1 von Aachen nach Köln haben Bundespolizeibeamte einen 34-Jährigen festgenommen. Er war von der Staatsanwaltschaft Aachen in 3 Fällen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme mit Haftbefehl ausgeschrieben. Der Betroffene wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

In einem weiteren Fall wurde nochmals auf der Regionalbahn 1 ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vollstreckt. Hier wurde ein 42-Jähriger festgenommen, der wegen zahlreicher Eigentumsdelikte von der Justiz gesucht wurde. Er muss jetzt eine Freiheitsstrafe von 7 Monaten absitzen.

Der Zoll hat auf der BAB 4 auf dem Rastplatz Rurscholle einen 21-Jährigen festgenommen. Da er zuvor ohne gültige Ausweispapiere über Belgien eingereist war, wurde er zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben. In eingehenden Recherchen in den Fahndungsbeständen wurde zudem festgestellt, dass er vom Ausländeramt Heinsberg wegen seiner bevorstehenden Abschiebung zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 21-Jährige wurde zur Verfügung des Ausländeramtes Heinsberg in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell