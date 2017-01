BPOLD STA: Nach Einbruch in DB Gebäude mit 14.000,- Euro Schaden - Bundespolizei ermittelt Tatverdächtigen

Hagen (ots) - Wie wir mit Pressemitteilung vom 20.09.2016 kommunizierten, kam es in der Nacht vom 12. auf den 13. September zu einem Einbruch in ein Bahngebäude auf dem Gelände der DB Netz AG in Hagen.

Um an die Halle zu gelangen, brachen die Tatverdächtigen damals ein Tor auf um vermutlich mit einem Fahrzeug auf das Gelände zu gelangen. Aus einer Halle wurden dann Kupferteile (mehrere 100 Kg) entwendet. Es entstand so ein Schaden von circa 14.000,- Euro.

Kriminaltechniker der Bundespolizei konnten damals diverse Spuren am Tatort sichern, die zur Ermittlungen eines ersten Tatverdächtigen führten.

Bei diesem handelt es sich um einen 25-jährigen Serben, der sich zuletzt ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet aufhält und auf den sich jetzt die Fahndung der Bundespolizei konzentriert.

Bei dem Mann handelte es sich um keinen Unbekannten. Er ist im gesamten Bundesgebiet polizeibekannt und wird aktuell auch von zwei Staatsanwaltschaften (Koblenz/ Heidelberg) und zwei Amtsgerichten (Karlsruhe/ Düsseldorf) unter anderem wegen Betrug, Diebstahl, Beförderungserschleichung und unerlaubten Aufenthalts gesucht.

