BPOLD STA: Bundespolizei beschlagnahmt 2100 Zigaretten ohne Steuerbanderole

Aachen (ots) - Am Montagabend haben Bundespolizeibeamte in der Regionalbahn auf der Strecke von Düren nach Aachen 2 Personen kontrolliert. Die beiden Männer im Alter von 19 und 26 Jahren hatten in einem Rucksack über 2100 Zigaretten ohne Steuerbanderole mit sich geführt. Des Weiteren konnten sie kein Zugticket für die Fahrt nach Aachen vorlegen. Die nicht versteuerten Zigaretten wurden beschlagnahmt und die beiden Männer wegen der Steuerhehlerei und der Leistungserschleichung beanzeigt. Sie hatten nach eigenen Angaben lediglich die Hälfte des tatsächlichen Wertes für eine Stange Zigaretten gezahlt. Die Weiterbearbeitung des Steuerdeliktes wird zuständigkeitshalber vom Zoll übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell