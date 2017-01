BPOLD STA: Bundespolizei deckt Schleusung in Aachen-Brand auf

Aachen (ots) - Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen eine Schleusung von 2 Personen in Aachen-Brand aufgedeckt. Der Schleuser passierte mit seinem Fahrzeug zuvor die Belgisch-Deutsche Grenze in Aachen-Lichtenbusch. Bei der Kontrolle in Aachen-Brand konnten sich der Fahrer und seine zwei Insassen nicht mit den benötigten Ausweispapieren ausweisen. Nach eingehenden Recherchen im In- und Ausland konnte festgestellt werden, dass alle drei Fahrzeuginsassen bereits ausländerrechtlich in Belgien registriert waren. Sie wurden wegen der ausländerrechtlichen Verstöße beanzeigt und wieder in Richtung Belgien entlassen. Gegen den Schleuser laufen zurzeit noch die Ermittlungen der Bundespolizei.

