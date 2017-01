BPOLD STA: Taschendiebe im ICE verursachen 7.000,- Euro Schaden - Bundespolizei warnt vor "Langfingern"

Bochum - Berlin - Frankfurt/Main (ots) - Einen Gesamtschaden von 7.000,- Euro verursachten Taschendiebe am Silvesterabend (31. Dezember) in einem ICE.

Eine 46-jährige Frau aus Berlin nutzte den ICE 518 von Frankfurt/ Main Hauptbahnhof. Ihren Koffer stellte sie im Gepäckabteil (Großraumabteil) so ab, dass sie ihn nicht ständig im Blick hatte. Kurz vor Ankunft im Bochumer Hauptbahnhof stellte sie dann fest, dass ihr Koffer entwendet wurde.

Die 46-Jährige erklärte, eine größere Summe Bargeld (6.000,- Euro) in ihrem Koffer verstaut zu haben, um es nach eigenen Angaben nicht in ihrer Handtasche transportieren zu müssen. Zusammen mit dem Kofferinhalt soll ihr so ein Gesamtschaden in Höhe von 7.000,- Euro entstanden sein.

Die Bundespolizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor dem Ideenreichtum der Taschendiebe und gibt folgende Verhaltenstipps:

- Nehmen Sie immer nur soviel Bargeld mit, wie Sie benötigen.

- Hantieren Sie nie offen mit Bargeld.

- Bewahren Sie niemals EC-Karte und PIN-Nummer zusammen auf.

Sichere Aufbewahrung unterwegs

- Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen.

- Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch.

- Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper.

- Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck.

- Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen.

- Seien Sie achtsam, zum Beispiel wenn Sie angerempelt werden oder Ihre Kleidung scheinbar unbeabsichtigt beschmutzt wird.

Dies könnte ein Trick sein, um an Ihr Geld zu gelangen.

- Vorsicht beim Abheben am Geldautomaten

- Seien Sie wachsam, wenn Sie am Geldautomaten Geld abheben. Lassen Sie sich zum Beispiel dabei niemals in ein Gespräch verwickeln oder auf andere Weise ablenken.

- Stellen Sie sich beim Geldabheben am Automaten unmittelbar vor den Geldautomaten und achten Sie darauf, dass niemand Sie bei der Eingabe Ihrer PIN beobachtet. Fordern Sie andere gegebenenfalls auf, zurück zu treten, und decken Sie das Tastenfeld bei der PIN-Eingabe ab.

- Schauen Sie sich den Geldautomaten genau an. Sollten Sie Auffälligkeiten feststellen, wie etwa am Eingabefeld oder Kartenaufsatz, oder verdächtige Personen bemerken, brechen Sie den Vorgang ab und informieren Sie sofort die Polizei. Dies gilt auch, wenn Sie verdächtige Personen bemerken.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell