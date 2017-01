BPOLD STA: Bundespolizei nimmt zwei Personen am Hauptbahnhof fest und beschlagnahmt Beweismittel aus einem Fahrzeugaufbruch

Aachen (ots) - Die Bundespolizei hat einen 19-Jährigen am Hauptbahnhof in Aachen festgenommen, der Diebesgut aus einem Fahrzeugaufbruch mitführte. Des Weiteren wurde bei ihm noch eine kleinere Menge an Marihuana aufgefunden. Das Diebesgut sowie aufgefundene Marihuana wurden beschlagnahmt. Nach eingehenden Überprüfungen in den Fahndungsbeständen wurde festgestellt, dass der Betroffene zudem noch von der Staatsanwaltschaft Hagen und der Ausländerbehörde in Braunschweig gesucht wurde. Die Justiz suchte ihn wegen eines laufenden Verfahrens in Sachen Körperverletzung und die Ausländerbehörde wegen seiner bevorstehenden Abschiebung. Der 19-Jährige wurde in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Zurzeit führt die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen in Sachen Fahrzeugaufbruch.

In einem weiteren Fall ging ein 21-Jähriger ins Fahndungsnetz der Bundespolizei. Wiederum klickten die Handschellen am Hauptbahnhof in Aachen. Der 21-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Unterschlagung gesucht. Er wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert, um ihn später in eine Justizvollzugsanstalt überführen zu können.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell