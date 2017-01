BPOLD STA: Rauchbombe gezündet - Bundespolizisten vor die Füße geworfen - Einsatzkräfte nehmen 23-Jährigen nach kurzer Flucht vorläufig fest

Dortmund - Castrop-Rauxel (ots) - An Dreistheit kaum zu überbieten ist das Verhalten eines 23-jährigen Mannes aus Castrop-Rauxel, der am Neujahrsmorgen (01. Januar) eine Rauchbombe zündete und sie zwei Bundespolizisten vor die Füße warf. Nach kurzer Flucht wurde er in der Nordstadt vorläufig festgenommen.

Gegen 00:50 Uhr hielten sich Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof auf um den Silvester-Reiseverkehr zu überwachen. Mitten im Personentunnel zündete ein 23-jähriger Castrop-Rauxeler eine verbotene polnische Rauchbombe und warf sie zwei Bundespolizisten vor die Füße und flüchtete aus dem Nordausgang.

Dabei wurde er durch die Bundespolizisten verfolgt und konnte im Bereich der Paul-Winzen-Straße festgenommen werden. Die starke Rauchentwicklung im Personentunnel behinderte kurzzeitig die komplette Sicht. Ob durch den Rauch Personen verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell