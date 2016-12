BPOLD STA: Bundespolizei beschlagnahmt über ein Kilogramm Marihuana und 70 Gramm Kokain und nimmt zwei Personen fest

Aachen (ots) - Die Bundespolizei hat in Horbach in einem Linienbus einen 43-jährigen Drogenschmuggler festgenommen. Er hatte in einem Rucksack über 1300 Gramm Marihuana und über 11 Gramm einer unbekannten Substanz von den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und der 43-Jährige an die Zollfahndung übergeben. Die fand in der Wohnung des Beschuldigten noch eine Kleinplantage an Marihuanapflanzen. Sie ermittelt jetzt gegen den Betroffenen wegen der einzelnen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. In einem weiteren Fall konnte die Bundespolizei an der BAB 44 bei der Einreise aus Belgien einen 21-Jährigen festnehmen. Er hatte in seinem Fahrzeug über 70 Gramm an Kokain versteckt gehabt. Des Weiteren konnte er auch keinen Führerschein vorweisen. Auch hier war die Zollfahndung in einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung erfolgreich und fand noch 60 Gramm Marihuana und 80 Gramm Amphetamin. Gegen den 21-Jährigen wurde auch Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

