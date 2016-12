BPOLD STA: OBACHT auch in der Silvesternacht und am Neujahrsmorgen - "Leichtes" Spiel für Taschendiebe - Bundespolizei gibt Verhaltenstipps

Dortmund - Hagen - Bochum - Essen - Gelsenkirchen - Recklinghausen (ots) - Losgelöst von den Vorkommnissen in der Silvesternacht 2015 in Köln werden auch in der kommenden Silvesternacht und am Neujahrsmorgen Taschendiebe ihr kriminelles "Handwerk" verfolgen.

Dabei werden die "Langfinger" gerade auf Bahnhöfen und in Zügen die räumliche "Enge" ausnutzen, um an Smartphones, Geldbörsen und Gepäckstücke zu kommen. Dabei werden oftmals auch alkoholisierte Reisende als Diebstahlsopfer auserkoren, um ihnen ohne große Mühe ihr Eigentum zu stehlen.

Deswegen warnt die Bundespolizei Reisende vor den kriminellen Machenschaften der Taschendiebe und gibt folgende Verhaltenstipps:

- nehmen Sie nur das wirklich Notwendige mit. Oftmals reichen schon der Personalausweis, EC-Karte, Bargeld und das Smartphone aus. Andere Kreditkarten, Führerschein etc. aus der Geldbörse nehmen und zu Hause lassen. - bleiben Sie, wenn möglich, während der Zugfahrt wach. - werden sie misstrauisch, wenn sich vermeintliche Reisende zu Ihnen setzen. - halten Sie ihr Smartphone nicht offen in der Hand. - Verstauen Sie ihre Geldbörse und Smartphone in einer verschließbaren Innentasche. - Lassen Sie sich nicht ablenken und behalten Sie mitgeführtes Gepäck immer im Auge. - aktivieren Sie die Ortungssoftware auf ihrem Smartphone, um es nach einem Diebstahl lokalisieren zu können. - werden Sie im Zug oder auf dem Bahnsteig bedrängt, wählen Sie den Polizeinotruf

Nützliche Tipps zur Taschendiebstahlsprävention finden Sie auch unter www.bundespolizei.de oder www.polizei-beratung.de

