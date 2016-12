BPOLD STA: 5 Personen wohlbehalten aus Lastwagen befreit Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

1 weiterer Medieninhalt

Bundespolizeiinspektion Aachen, Schleusung von 5 Personen im LKW

Aachen (ots) - Am 29.12.16 gegen 11:40 Uhr konnten 5 Personen aus einem Staufach an einem Kühllastwagen befreit werden. Der Lastwagen hatte zuvor die Belgisch-Deutsche Grenze am ehemaligen Grenzübergang in Aachen-Lichtenbusch passiert, als der Fahrer für eine Pause am Rastplatz Königsberg anhielt. Hier wurde er durch Klopfgeräusche aus einem Staufach am LKW aufmerksam und sprach eine zufällig vorbeifahrende Streife des Zolls an. Bei der gemeinsamen Nachschau im Staufach entdeckten sie 5 Afrikaner zusammengekauert liegen. Sofort wurde durch die Zollbeamten die Bundespolizei von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt, die sich der 5 Personen mit Fahrer annahmen. Die Personen waren durch die Witterungsverhältnisse leicht unterkühlt und wurden durch Feuerwehrsanitäter der Feuerwehr Eschweiler untersucht und behandelt. Im Anschluss wurde der Fahrer des LKW zu den Ereignissen befragt. Ob er in die Schleusung involviert war, werden die weiteren Ermittlungen der Bundespolizei noch ergeben. Erste Recherchen und Auswertungen der Fingerabdrücke von zwei der geschleusten Personen haben ergeben, dass sie bereits in Frankreich als Asylbewerber bekannt sind. Die weiteren Ermittlungen der Bundespolizei dauern zurzeit noch an.

