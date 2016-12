BPOLD STA: Kurz vor Weihnachten 250 EUR im Geldautomaten liegenlassen- Ehrlicher Finder übergibt der Bundespolizei seinen Fund

Düsseldorf (ots) - Ein 25-Jähriger, aus Syrien stammend, erscheint am Freitagabend (23.Dezember)auf der Dienststelle der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof und übergibt den Beamten 250 EUR, die er im Geldausgabeschacht einer Sparkasse aufgefunden hat.

Ein Tag vor Heiligabend, um 21.15 Uhr, berichtet ein aufgebrachter junger Mann, dass er soeben an einem Geldautomaten der Sparkasse war, um Geld abzuheben. Als er an den Automaten herantrat, stellte er fest, dass der Ausgabeschacht geöffnet war und sich bereits 250 EUR darin befanden. Der Finder sagte den Beamten, dass es nicht sein Geld sei und er dies gerne abgeben möchte, damit es an den wahren Besitzer zurückgegeben werden kann. Hoffentlich waren die 250 EUR nicht noch für den Kauf von Weihnachtsgeschenken gedacht.

Die Bundespolizei nahm das Bargeld entgegen, stellte es sicher und übergibt es an die Sparkasse. Der Besitzer dieser 250 EUR wird sich sicherlich sehr darüber freuen, das vergessene Geld zurückzuerlangen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell