BPOLD STA: Bundespolizei stellt neun Schwarzfahrer -Einer ging in Haft

Hamm (ots) - Am frühen Morgen des 25.12.2016 erhielt die Bundespolizei in Hamm vom Zugbegleiter eines Regionalexpress Kenntnis von mehreren Personen ohne Fahrausweis im Zug. Hierbei handelte es sich um sieben algerische und zwei marokkanische Staatsangehörige (18 - 33 Jahre). Im Rahmen der ersten strafprozessualen Maßnahmen wurden bei zwei Beschuldigten Handys aufgefunden, bei denen kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte. Die Handys wurden sichergestellt, die Ermittlungen hierzu dauern an. Zu allen neun Personen lagen bereits polizeiliche Erkenntnisse aus dem Bereich Eigentumskriminalität vor.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten acht Personen das Bundespolizeirevier in Hamm wieder verlassen. Die neunte Person wurde bereits am 11.09.2016 durch Einsatzkräfte der Bundespolizei nach einem Diebstahl als Tatverdächtiger festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Hauptverhandlungshaft genommen. Das aus dem Verfahren resultierende Urteil (300,00 Euro Geldbuße) wird nun im Rahmen der Festnahme vollstreckt.

Mit diesem Wissen nahmen ihn die Bundespolizisten fest und führten ihn einer Justizvollzugsanstalt in Hamm zu.

